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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Интер Майами
Даллас - Интер Майами: обзор матча 05 июля 2022
Даллас
05.07.2022, вторник, 04:00
США. МЛС, 25 тур
1 : 1
Завершен
Интер Майами
27'
А. Веласко
89'
Л. Кампана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Интер Майами
89'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кампана
Пас отдал
Р. Тэйлор
85'
Желтая карточка
Л. Кампана
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
85'
Замена
E. Munjoma
️️️️
А. Веласко
80'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Арриола
80'
69'
Замена
К. Гиббс
️️️️
В. Ульоа
61'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Г. Игуаин
61'
Замена
Б. Дюк
️️️️
И. Вассилев
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
46'
40'
Замена
Э. Родригес
️️️️
А. Ласситер
ГОЛ! 1:0!
А. Веласко
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Интер Майами
37
Дамион Лоу
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
4-1-2-3
1
Пас
3
Фарфан
2
15
Мартинес
14
Нану
19
Помыкал
20
Веласко
17
Арриола
16
19
Киньон
27
Феррейра
3-3-1-4
37
Лоу
4
Сейлор
2
Йедлин
13
Ульоа
10
Мота
21
Тэйлор
19
Вассилев
97
МакВей
12
Каллендер
7
Ласситер
9
Игуаин
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
17
Арриола
77
Обриан
77
Обриан
17
Арриола
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
20
Веласко
27
27
20
Веласко
13
Ульоа
3
Гиббс
3
Гиббс
13
Ульоа
19
Вассилев
7
Дюк
7
Дюк
19
Вассилев
7
Ласситер
25
Родригес
25
Родригес
7
Ласситер
9
Игуаин
9
Кампана
9
Кампана
9
Игуаин
Остались в запасе
Даллас
Интер Майами
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
33
Джовин Джонс
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Даллас - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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