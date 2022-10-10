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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Канзаc Сити
Даллас - Канзаc Сити: обзор матча 10 октября 2022
Даллас
10.10.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 48 тур
2 : 1
Завершен
Канзаc Сити
33'
С. Ллетгет
65'
П. Арриола
51'
G. Zusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Канзаc Сити
Замена
F. Jara
️️️️
П. Арриола
89'
81'
Замена
K. Pierre
️️️️
G. Zusi
Желтая карточка
Э. Твумаси
80'
79'
Желтая карточка
Н. Изима-Мирен
77'
Желтая карточка
Ф. Эрнандес
69'
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
Р. Эспиноза
ГОЛ! 2:1!
П. Арриола
65'
Замена
Н. Тафари
️️️️
M. Hedges
61'
Замена
А. Веласко
️️️️
Ж. Обриан
61'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
60'
51'
ГОЛ! 1:1!
G. Zusi
Пас отдал
Э. Томми
Желтая карточка
Э. Серрильо
46'
Замена
Нану
️️️️
М. Фарфан
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Ллетгет
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
William Agada
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
3-3-1-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
8
Ллетгет
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Арриола
77
Обриан
99
Твумаси
27
Феррейра
3-5-2
22
8
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
44
Свит
15
Эспиноза
54
77
Расселл
27
Томми
20
Шаллой
22
3
Фарфан
14
Нану
14
Нану
3
Фарфан
77
Обриан
20
Веласко
20
Веласко
77
Обриан
17
Арриола
29
29
17
Арриола
2
91
Тафари
91
Тафари
2
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
8
2
2
8
15
Эспиноза
21
Эрнандес
21
Эрнандес
15
Эспиноза
Остались в запасе
Даллас
Канзаc Сити
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Даллас - Канзаc Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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