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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 10 апреля 2022
Даллас
10.04.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 9 тур
3 : 1
Завершен
Колорадо
45+2'
Б. Сервания
51'
Х. Феррейра
89'
Х. Феррейра
31'
Д. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Колорадо
ГОЛ! 3:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Б. Сервания
89'
Замена
F. Jara
️️️️
А. Веласко
86'
82'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Рубио
Желтая карточка
Б. Сервания
77'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
П. Помыкал
75'
70'
Замена
J. Lewis
️️️️
M.
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Нану
67'
Замена
П. Арриола
️️️️
Ж. Обриан
66'
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
М. Фарфан
51'
Замена
Н. Тафари
️️️️
M. Hedges
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сервания
Пас отдал
А. Веласко
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
М. Барриос
40'
Желтая карточка
M.
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рубио
Пас отдал
М. Барриос
Желтая карточка
Э. Серрильо
24'
Желтая карточка
Х. Мартинес
16'
2'
Желтая карточка
М. Кайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Max
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-3-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
14
Нану
23
Сервания
6
Серрильо
19
Помыкал
20
Веласко
27
Феррейра
77
Обриан
3-2-5
5
Абубакар
27
Уилсон
2
19
14
Кайе
22
6
Трасти
16
Эстевес
7
Барриос
11
Рубио
19
Помыкал
19
Киньон
19
Киньон
19
Помыкал
20
Веласко
29
29
20
Веласко
77
Обриан
17
Арриола
17
Арриола
77
Обриан
14
Нану
99
Твумаси
99
Твумаси
14
Нану
2
91
Тафари
91
Тафари
2
11
Рубио
11
Синъясики
11
Синъясики
11
Рубио
22
14
14
22
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
1
Джимми Маурер
ВР
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
22
Sebastian Anderson
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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