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МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Даллас
Ванкувер Уайткепс - Даллас: обзор матча 19 мая 2022
Ванкувер Уайткепс
19.05.2022, четверг, 05:00
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Даллас
71'
Б. Уайт
90+2'
Л. Каваллини (П)
45+3'
П. Арриола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Даллас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Каваллини
90'
+2
Замена
М. Годиньо
️️️️
К. Дажоме
82'
Замена
П. Вите
️️️️
Д. Кайседо
82'
74'
Замена
F. Jara
️️️️
Ж. Обриан
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайт
71'
Замена
Л. Овусу
️️️️
М. Бальдисимо
68'
66'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
М. Фарфан
Замена
Б. Уайт
️️️️
Р. Рапозо
59'
51'
Желтая карточка
П. Помыкал
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
П. Арриола
Желтая карточка
Д. Браун
45'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
91
Нкоси Тафари
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Даллас
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
4-1-1-3-1
55
Кроппер
4
Гутьеррес
91
Браун
4
Веселинович
2
Нервински
55
Бальдисимо
31
Тейберт
11
Дажоме
25
Кайседо
21
Рапозо
9
Каваллини
3-3-4
1
Маурер
14
Нану
3
Фарфан
2
19
Помыкал
6
Серрильо
23
Сервания
27
Феррейра
77
Обриан
17
Арриола
91
Тафари
11
Дажоме
28
Годиньо
28
Годиньо
11
Дажоме
25
Кайседо
45
Вите
45
Вите
25
Кайседо
55
Бальдисимо
24
Овусу
24
Овусу
55
Бальдисимо
21
Рапозо
24
Уайт
24
Уайт
21
Рапозо
3
Фарфан
99
Твумаси
99
Твумаси
3
Фарфан
77
Обриан
29
29
77
Обриан
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Даллас
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Даллас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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