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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сан-Хосе
Даллас - Сан-Хосе: обзор матча 14 августа 2022
Даллас
14.08.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 35 тур
4 : 1
Завершен
Сан-Хосе
3'
Х. Феррейра
20'
М. Фарфан
41'
Х. Феррейра
57'
А. Веласко
60'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сан-Хосе
90'
+1
Желтая карточка
Натан
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
80'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Арриола
76'
Желтая карточка
П. Помыкал
67'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
63'
63'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
Жудсон
63'
Замена
C. Cowell
️️️️
B. Kikanovic
60'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
B. Kikanovic
ГОЛ! 4:0!
А. Веласко
Пас отдал
С. Ллетгет
57'
55'
Замена
Д. Скахан
️️️️
T. Thompson
Желтая карточка
Э. Серрильо
45'
ГОЛ! 3:0!
Х. Феррейра
41'
ГОЛ! 2:0!
М. Фарфан
Пас отдал
С. Ллетгет
20'
ГОЛ! 1:0!
Х. Феррейра
Пас отдал
А. Веласко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
2
Matt Hedges
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
93
Жудсон
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
5
Натан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Сан-Хосе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
16
Джек Скахан
ЦФ
3-2-2-3
1
Пас
2
15
Мартинес
3
Фарфан
6
Серрильо
8
Ллетгет
20
Веласко
17
Арриола
16
99
Твумаси
27
Феррейра
2-4-5
3
Мари
22
93
Жудсон
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
17
Эбобиссе
28
4
Бисон
5
Натан
12
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
17
Арриола
77
Обриан
77
Обриан
17
Арриола
93
Жудсон
21
Грегуш
21
Грегуш
93
Жудсон
28
7
7
28
22
16
Скахан
16
Скахан
22
Остались в запасе
Даллас
Сан-Хосе
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
14
Нану
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
14
Benjamin Redzic
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
4
Оскар Огрен
ЦЗ
6
Shea Salinas
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Даллас - Сан-Хосе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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