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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Даллас
Миннесота Юнайтед - Даллас: обзор матча 03 сентября 2022
Миннесота Юнайтед
03.09.2022, суббота, 22:30
США. МЛС, 40 тур
0 : 3
Завершен
Даллас
55'
М. Боксолл (АГ)
56'
А. Веласко
58'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Даллас
85'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
П. Арриола
82'
Замена
F. Jara
️️️️
А. Веласко
Желтая карточка
К. Арриага
80'
78'
Замена
Б. Сервания
️️️️
П. Помыкал
78'
Замена
Нану
️️️️
М. Фарфан
78'
Замена
Ф. Киньон
️️️️
Э. Серрильо
Замена
J. Gonzalez
️️️️
В. Трапп
77'
Замена
К. Арриага
️️️️
Р. Лод
77'
Замена
А. Бенитес
️️️️
K. Lawrence
71'
Вторая желтая
Ф. Фрагапане
69'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Э. Рейносо
62'
58'
ГОЛ! 0:3!
Х. Феррейра
Пас отдал
С. Ллетгет
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Веласко
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Боксолл
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
20'
15'
Желтая карточка
М. Фарфан
4'
Желтая карточка
П. Арриола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
20
Алан Веласко
ЛВ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Алан Бенитес
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
40
Jonathan Gonzalez
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
8
Мендер Гарсия
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
2-2-1-5
97
Сент-Клер
15
Боксолл
92
17
Лод
20
Трапп
10
Рейносо
27
7
Фрагапане
21
Хлонгване
44
9
Амарилья
2-3-2-3
1
Пас
15
Мартинес
3
Фарфан
19
Помыкал
6
Серрильо
8
Ллетгет
17
Арриола
20
Веласко
91
Тафари
99
Твумаси
27
Феррейра
92
15
Бенитес
15
Бенитес
92
17
Лод
16
Арриага
16
Арриага
17
Лод
20
Трапп
40
40
20
Трапп
10
Рейносо
8
Гарсия
8
Гарсия
10
Рейносо
3
Фарфан
14
Нану
14
Нану
3
Фарфан
19
Помыкал
23
Сервания
23
Сервания
19
Помыкал
20
Веласко
29
29
20
Веласко
6
Серрильо
19
Киньон
19
Киньон
6
Серрильо
17
Арриола
77
Обриан
77
Обриан
17
Арриола
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Даллас
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Даллас
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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