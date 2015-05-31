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Никола Поцци
Статистика
Никола Поцци - статистика
Завершил карьеру
30 июня 1986 (40), Сантарканджело-ди-Романья
#9 | Нападающий
184 см | 78 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
3 : 0
31.05.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
24.05.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
2 : 0
17.05.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
2 : 2
10.05.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
0 : 0
03.05.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кьево
1 : 0
29.04.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
26.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
1 : 0
04.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кьево
1 : 0
21.03.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
0 : 2
15.03.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кьево
0 : 0
08.03.2015
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
28.02.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Эмполи
3 : 0
22.02.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2 : 1
15.02.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
73' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
81' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
06.01.2015
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
Был в запасе
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