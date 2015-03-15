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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кьево
Дженоа - Кьево: обзор матча 15 марта 2015
Дженоа
15.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
49'
А. Палоски
68'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
В. Бирса
Желтая карточка
С. Де Майо
81'
81'
Замена
К. Бираги
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Эденилсон
77'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
М. Ньянг
70'
Желтая карточка
Т. Ринкон
69'
68'
Замена
А. Гамберини
️️️️
Д. Дайнелли
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
61'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
49'
ГОЛ! 0:1!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
Замена
М. Боррьелло
️️️️
З. Бергдич
46'
31'
Замена
А. Кристиансен
️️️️
П. Хетемай
Желтая карточка
Я. Фальке
26'
21'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
А. Бертолаччи
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Дженоа
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
4-3-1-2
1
Перин
19
Бергдич
8
Бурдиссо
87
Де Майо
14
Ронкалья
91
Бертолаччи
88
Эденилсон
8
Ринкон
44
Фальке
8
Перотти
99
Ньянг
4-1-3-2
1
Биццарри
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
87
Жуканович
16
Радованович
56
Хетемай
18
Скелотто
23
Бирса
9
Палоски
69
Меджиорини
88
Эденилсон
33
Куцка
33
Куцка
88
Эденилсон
99
Ньянг
30
Паволетти
30
Паволетти
99
Ньянг
19
Бергдич
22
Боррьелло
22
Боррьелло
19
Бергдич
69
Меджиорини
3
Бираги
3
Бираги
69
Меджиорини
3
Дайнелли
5
Гамберини
5
Гамберини
3
Дайнелли
56
Хетемай
10
Кристиансен
10
Кристиансен
56
Хетемай
Остались в запасе
Дженоа
Кьево
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
90
Андреа Секулин
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
40
Армандо Приско
ВР
16
Эудженио Ламанна
ВР
2
Алласан Тамбе
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Дженоа - Кьево
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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