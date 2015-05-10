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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Верона
Кьево - Верона: обзор матча 10 мая 2015
Кьево
10.05.2015, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 2
Завершен
Верона
9'
А. Палоски
40'
С. Пеллисьер (П)
20'
Хуанито
26'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Верона
89'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Г. Кампаньяро
Желтая карточка
Б. Цесар
85'
Замена
Д. Сардо
️️️️
К. Бираги
84'
76'
Желтая карточка
П. Тахцидис
67'
Замена
М. Валоти
️️️️
Хуанито
66'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Э. Халлфредссон
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
59'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Пеллисьер
40'
28'
Желтая карточка
Хуанито
26'
ГОЛ! 1:2!
Л. Тони
Пас отдал
Э. Халлфредссон
21'
Желтая карточка
Л. Тони
20'
ГОЛ! 1:1!
Хуанито
Пас отдал
Э. Халлфредссон
Желтая карточка
Э. Скелотто
18'
Замена
И. Кофи
️️️️
П. Хетемай
13'
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
Пас отдал
С. Пеллисьер
9'
5'
Желтая карточка
М. Оббади
3'
Желтая карточка
Б. Янкович
Желтая карточка
П. Хетемай
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Верона
77
Рафаэль
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
3-1-4-2
1
Биццарри
3
Бираги
3
Дайнелли
12
Цесар
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
22
Иско
18
Скелотто
9
Палоски
31
Пеллисьер
4-2-1-2
77
Рафаэль
18
Морас
4
Родригес
5
Пизано
33
Агостини
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
21
Хуанито
18
Тони
7
Янкович
3
Бираги
20
Сардо
20
Сардо
3
Бираги
56
Хетемай
5
Кофи
5
Кофи
56
Хетемай
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
20
Халлфредссон
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
20
Халлфредссон
21
Хуанито
10
Валоти
10
Валоти
21
Хуанито
Кампаньяро
11
Лопес
11
Лопес
Кампаньяро
Остались в запасе
Кьево
Верона
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
70
Фернандиньо
ЦФ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Кьево - Верона
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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