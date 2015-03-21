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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Палермо
Кьево - Палермо: обзор матча 21 марта 2015
Кьево
21.03.2015, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Палермо
35'
А. Палоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Палермо
86'
Вторая желтая
С. Анджелкович
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Палоски
77'
75'
Замена
А. Рисполи
️️️️
Р. Витьелло
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
Р. Меджиорини
74'
69'
Замена
А. Лазаар
️️️️
Ф. Дапрела
Пенальти не реализован!
А. Палоски
62'
61'
Желтая карточка
С. Анджелкович
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
59'
53'
Замена
А. Белотти
️️️️
Р. Квайсон
Желтая карточка
М. Иско
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Палоски
Пас отдал
Р. Меджиорини
35'
29'
Желтая карточка
Э. Мареска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
20
Франко Васкес
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
87
Жуканович
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
16
Радованович
23
Бирса
18
Скелотто
22
Иско
9
Палоски
69
Меджиорини
4-3-1-2
70
Соррентино
2
Витьелло
4
Анджелкович
19
Терци
5
Дапрела
30
Ригони
16
Мареска
8
Баррето
20
Васкес
19
Квайсон
21
Дибала
9
Палоски
3
Бираги
3
Бираги
9
Палоски
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
69
Меджиорини
5
Дапрела
33
Лазаар
33
Лазаар
5
Дапрела
2
Витьелло
3
Рисполи
3
Рисполи
2
Витьелло
19
Квайсон
11
Белотти
11
Белотти
19
Квайсон
Остались в запасе
Кьево
Палермо
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Кьево - Палермо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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