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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Милан
Кьево - Милан: обзор матча 28 февраля 2015
Кьево
28.02.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 0
Завершен
Милан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Милан
84'
Желтая карточка
Л. Антонелли
Замена
И. Радованович
️️️️
В. Бирса
82'
78'
Замена
А. Черчи
️️️️
Н. Де Йонг
77'
Травма
Н. Де Йонг
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Р. Меджиорини
75'
74'
Желтая карточка
Алекс
Замена
А. Палоски
️️️️
С. Пеллисьер
67'
63'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дестро
Желтая карточка
Р. Меджиорини
59'
46'
Замена
К. Хонда
️️️️
Р. Монтоливо
30'
Желтая карточка
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЛП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
АП
23
Вальтер Бирса
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Милан
13
Диего Лопес
ВР
13
Лука Антонелли
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
32
Армандо Ваюши
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Милан
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
7
Алессио Черчи
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
87
Жуканович
12
Цесар
3
Дайнелли
14
Матиелло
18
Скелотто
56
Хетемай
22
Иско
23
Бирса
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
4-1-3-2
13
Лопес
23
Бонера
16
Боккетти
33
Алекс
13
Антонелли
34
Де Йонг
15
Поли
18
Монтоливо
7
Бонавентура
7
Менез
21
Дестро
23
Бирса
16
Радованович
16
Радованович
23
Бирса
69
Меджиорини
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
69
Меджиорини
31
Пеллисьер
9
Палоски
9
Палоски
31
Пеллисьер
18
Монтоливо
3
Хонда
3
Хонда
18
Монтоливо
34
Де Йонг
7
Черчи
7
Черчи
34
Де Йонг
21
Дестро
11
Паццини
11
Паццини
21
Дестро
Остались в запасе
Кьево
Милан
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
32
Армандо Ваюши
ЦП
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
66
Стефано Гори
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Кьево - Милан
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 22:40 (прямая)
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