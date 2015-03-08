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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 08 марта 2015
Кьево
08.03.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
Желтая карточка
В. Бирса
88'
Замена
Р. Ботта
️️️️
С. Пеллисьер
83'
80'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Х. Итурбе
Желтая карточка
П. Хетемай
78'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Палоски
65'
61'
Замена
Д. Верде
️️️️
Л. Паредес
60'
Замена
А. Льяич
️️️️
Ф. Тотти
Желтая карточка
Б. Цесар
52'
40'
Желтая карточка
Р. Наингголан
39'
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
Д. Дайнелли
37'
Замена
В. Бирса
️️️️
Ф. Матиелло
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
9
Никола Поцци
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
3
Дайнелли
12
Цесар
87
Жуканович
14
Матиелло
16
Радованович
22
Иско
56
Хетемай
18
Скелотто
31
Пеллисьер
9
Палоски
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
44
Манолас
13
Астори
3
Коул
5
Паредес
44
Наингголан
20
Кейта
11
Итурбе
27
Жервиньо
10
Тотти
14
Матиелло
23
Бирса
23
Бирса
14
Матиелло
31
Пеллисьер
11
Ботта
11
Ботта
31
Пеллисьер
9
Палоски
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Палоски
11
Итурбе
15
Пьянич
15
Пьянич
11
Итурбе
10
Тотти
22
Льяич
22
Льяич
10
Тотти
5
Паредес
10
Верде
10
Верде
5
Паредес
Остались в запасе
Кьево
Рома
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кьево - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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