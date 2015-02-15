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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Сампдория
Кьево - Сампдория: обзор матча 15 февраля 2015
Кьево
15.02.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
2'
М. Иско
39'
Р. Меджиорини
90+1'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Сампдория
90'
+4
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
Р. Ботта
90'
+4
Желтая карточка
А. Биццарри
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
С. Это'О
Желтая карточка
П. Хетемай
82'
Замена
А. Гамберини
️️️️
Н. Фрей
77'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
Э. Скелотто
67'
66'
Желтая карточка
А. Аква
Замена
А. Палоски
️️️️
Р. Меджиорини
60'
55'
Желтая карточка
Д. Месба
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Х. Корреа
ГОЛ! 2:0!
Р. Меджиорини
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Иско
Пас отдал
Р. Ботта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Сампдория
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
23
Эдер
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
4-4-1-1
1
Биццарри
87
Жуканович
12
Цесар
3
Дайнелли
21
Фрей
22
Иско
23
Бирса
18
Скелотто
56
Хетемай
11
Ботта
69
Меджиорини
3-3-1-3
2
Вивиано
26
Романьоли
26
Сильвестре
15
Месба
18
Аква
32
Дункан
17
Паломбо
22
Вшолек
32
Корреа
18
Бергессио
9
Это'О
21
Фрей
5
Гамберини
5
Гамберини
21
Фрей
18
Скелотто
14
Матиелло
14
Матиелло
18
Скелотто
69
Меджиорини
9
Палоски
9
Палоски
69
Меджиорини
32
Корреа
10
Муриэль
10
Муриэль
32
Корреа
Остались в запасе
Кьево
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
23
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
96
Самуэле Массоло
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
95
Давид Иван
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
23
Эдер
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Кьево - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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