Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хулио Рикардо Крус
Статистика
Хулио Рикардо Крус - статистика
Завершил карьеру
10 октября 1974 (51)
#74 | Нападающий
190 см | 86 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
25
4
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 1
15.05.2010
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
1 : 2
09.05.2010
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
25.04.2010
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 2
18.04.2010
Рома
74' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
2 : 3
11.04.2010
Лацио
78' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
03.04.2010
Наполи
79' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
1 : 1
28.03.2010
Лацио
57' - 90'
71'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
2 : 0
24.03.2010
Сиена
72' - 90'
72'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 2
21.03.2010
Лацио
86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0 : 2
14.03.2010
Бари
63' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
1 : 1
27.02.2010
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Палермо
3 : 1
21.02.2010
Лацио
46' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 1
07.02.2010
Катания
77' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1 : 1
31.01.2010
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
1 : 1
24.01.2010
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
20.12.2009
Лацио
58' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
0 : 0
22.11.2009
Лацио
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
1 : 2
08.11.2009
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 1
01.11.2009
Лацио
1' - 69'
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
0 : 1
28.10.2009
Кальяри
55' - 90'
90'
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1 : 1
18.10.2009
Сампдория
81' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
1 : 1
27.09.2009
Палермо
1' - 58'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
1 : 2
23.09.2009
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
1 : 1
20.09.2009
Лацио
46' - 90'
57'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
0 : 2
12.09.2009
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кьево
1 : 2
30.08.2009
Лацио
1' - 60'
41, 53'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 0
23.08.2009
Аталанта
79' - 90'
Главные новости
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
8
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
85
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+