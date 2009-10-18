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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сампдория
Лацио - Сампдория: обзор матча 18 октября 2009
Лацио
18.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
42'
Матузалем
40'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сампдория
Замена
Н. Поцци
️️️️
Д. Паццини
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
С. Сивилья
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Т. Рокки
Замена
У. Дабо
️️️️
Матузалем
Вторая желтая
Р. Баронио
Желтая карточка
А. Паломбо
Замена
Л. Дзаури
️️️️
А. Поли
Вторая желтая
М. Падалино
Желтая карточка
Р. Баронио
ГОЛ! 1:1!
Матузалем
Пас отдал
Т. Рокки
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
М. Падалино
Желтая карточка
К. Брокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
АП
32
Кристиан Брокки
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Муслера
11
Коларов
25
Крибари
23
Диаките
13
Сивилья
33
Баронио
6
Маури
32
Брокки
27
Матузалем
18
Рокки
9
Сарате
4-4-2
12
Кастеллацци
18
Станкявичус
13
Росси
17
Луккини
3
Циглер
4
Падалино
15
Поли
17
Паломбо
70
Маннини
11
Паццини
99
Кассано
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
13
Сивилья
27
Матузалем
6
Дабо
6
Дабо
27
Матузалем
18
Рокки
74
Крус
74
Крус
18
Рокки
15
Поли
6
Дзаури
6
Дзаури
15
Поли
11
Паццини
9
Поцци
9
Поцци
11
Паццини
Остались в запасе
Лацио
Сампдория
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Главный тренер
Давиде Баллардини
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Сампдория
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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