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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Бари
Лацио - Бари: обзор матча 14 марта 2010
Лацио
14.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 2
Завершен
Бари
51'
С. Альмирон
64'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Бари
Желтая карточка
К. Стеллини
Замена
К. Стеллини
️️️️
Н. Бельмонте
Пенальти не реализован!
А. Коларов
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
С. Маури
️️️️
Т. Хитцльшпергер
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Р. Меджиорини
ГОЛ! 0:2!
Э. Альварес
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Сивилья
Замена
А. Гацци
️️️️
С. Альмирон
ГОЛ! 0:1!
С. Альмирон
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
Матузалем
Желтая карточка
Ф. Фирмани
Желтая карточка
С. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
27
Матузалем
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Бари
0
Иларио Ламберти
ВР
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
4-4-2
16
Муслера
11
Коларов
13
Сивилья
26
Раду
2
Стендардо
4
Фирмани
24
Ледесма
27
Матузалем
32
Брокки
18
Рокки
10
Флоккари
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
5
Масиелло
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
78
Аллегретти
9
Кастильо
69
Меджиорини
Хитцльшпергер
6
Маури
6
Маури
Хитцльшпергер
27
Матузалем
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
27
Матузалем
13
Сивилья
74
Крус
74
Крус
13
Сивилья
14
Бельмонте
0
Стеллини
0
Стеллини
14
Бельмонте
4
Альмирон
14
Гацци
14
Гацци
4
Альмирон
69
Меджиорини
32
Сфорцини
32
Сфорцини
69
Меджиорини
Остались в запасе
Лацио
Бари
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
0
Иларио Ламберти
ВР
10
Педро Камата
ЦП
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
Остались в запасе
0
Иларио Ламберти
ВР
10
Педро Камата
ЦП
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Лацио - Бари
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
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