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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Лацио
Палермо - Лацио: обзор матча 21 февраля 2010
Палермо
21.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
1'
А. Эрнандес (П)
28'
Ф. Микколи
75'
А. Ночерино
78'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Лацио
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Т. Рокки
️️️️
С. Флоккари
ГОЛ! 3:1!
А. Коларов
ГОЛ! 3:0!
А. Ночерино
Замена
Ф. Симплисиу
️️️️
Х. Пасторе
Желтая карточка
С. Сиригу
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Матузалем
️️️️
С. Маури
Желтая карточка
А. Диас
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Ф. Муслера
ГОЛ! 2:0!
Ф. Микколи
14'
Желтая карточка
Д. Бьява
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Эрнандес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
27
Матузалем
ЦП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
15
Пасторе
10
Микколи
11
Эрнандес
3-2-3-2
16
Муслера
2
Стендардо
20
Бьява
3
Андре Диас
2
Лихтштайнер
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
6
Маури
9
Сарате
10
Флоккари
11
Эрнандес
16
Бертоло
16
Бертоло
11
Эрнандес
15
Пасторе
6
Симплисиу
6
Симплисиу
15
Пасторе
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
6
Маури
27
Матузалем
27
Матузалем
6
Маури
10
Флоккари
18
Рокки
18
Рокки
10
Флоккари
2
Лихтштайнер
74
Крус
74
Крус
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Палермо
Лацио
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Палермо - Лацио
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренцо Барбера
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