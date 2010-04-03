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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 03 апреля 2010
Лацио
03.04.2010, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
4'
С. Флоккари
38'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Желтая карточка
Д. Бьява
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
К. Маджо
Замена
М. Сарате
️️️️
Т. Рокки
ГОЛ! 1:1!
М. Гамшик
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
3-2-3-2
16
Муслера
20
Бьява
26
Раду
3
Андре Диас
11
Коларов
2
Лихтштайнер
6
Маури
32
Брокки
24
Ледесма
18
Рокки
10
Флоккари
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
11
Маджо
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
18
Суньига
27
Квальярелла
22
Лавесси
10
Флоккари
74
Крус
74
Крус
10
Флоккари
18
Рокки
9
Сарате
9
Сарате
18
Рокки
11
Маджо
33
Ринаудо
33
Ринаудо
11
Маджо
Остались в запасе
Лацио
Наполи
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Наполи
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
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