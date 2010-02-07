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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Катания
Лацио - Катания: обзор матча 07 февраля 2010
Лацио
07.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Катания
63'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Катания
Замена
Т. Моримото
️️️️
Д. Маскара
Замена
К. Терлицци
️️️️
М. Лопес
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Маури
Замена
М. Диаките
️️️️
Ф. Фирмани
Желтая карточка
К. Льяма
Замена
Т. Рокки
️️️️
Т. Хитцльшпергер
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Э. Карбони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Усман Дабо
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
3
Андре Диас
20
Бьява
26
Раду
33
Баронио
6
Маури
0
Хитцльшпергер
4
Фирмани
10
Флоккари
9
Сарате
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
26
Сильвестре
33
Капуано
27
Бьяджианти
5
Карбони
22
Иско
19
Льяма
25
Маскара
11
Лопес
4
Фирмани
23
Диаките
23
Диаките
4
Фирмани
6
Маури
74
Крус
74
Крус
6
Маури
0
Хитцльшпергер
18
Рокки
18
Рокки
0
Хитцльшпергер
11
Лопес
88
Терлицци
88
Терлицци
11
Лопес
5
Карбони
24
Риккьюти
24
Риккьюти
5
Карбони
25
Маскара
15
Моримото
15
Моримото
25
Маскара
Остались в запасе
Лацио
Катания
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Усман Дабо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Усман Дабо
ЦП
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Лацио - Катания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Олимпико
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