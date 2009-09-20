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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лацио
Катания - Лацио: обзор матча 20 сентября 2009
Катания
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
12'
Х. Мартинес
57'
Х. Рикардо Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лацио
Замена
М. Иско
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Д. Плазмати
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
С. Крибари
️️️️
Матузалем
Замена
Р. Перпетуини
️️️️
П. Фоджа
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 1:1!
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
Ч. Капуано
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
М. Меньи
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
5
Карбони
55
Мартинес
25
Маскара
15
Моримото
4-1-3-1-1
16
Муслера
2
Лихтштайнер
13
Сивилья
23
Диаките
11
Коларов
33
Баронио
6
Маури
27
Матузалем
17
Фоджа
23
Меньи
9
Сарате
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
55
Мартинес
22
Иско
22
Иско
55
Мартинес
27
Бьяджианти
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Бьяджианти
27
Матузалем
25
Крибари
25
Крибари
27
Матузалем
17
Фоджа
16
Перпетуини
16
Перпетуини
17
Фоджа
23
Меньи
74
Крус
74
Крус
23
Меньи
Остались в запасе
Катания
Лацио
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
0
Симоне Индзаги
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Катания - Лацио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Анджело Массимино
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