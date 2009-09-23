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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Парма
Лацио - Парма: обзор матча 23 сентября 2009
Лацио
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 2
Завершен
Парма
42'
М. Сарате (П)
21'
В. Божинов
45'
Н. Аморузо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Парма
Замена
А. Палоски
️️️️
Н. Аморузо
Желтая карточка
У. Дабо
Замена
С. Морроне
️️️️
Б. Джемаили
Замена
М. Меньи
️️️️
Р. Баронио
Замена
М. Пачи
️️️️
П. Деллафьоре
Желтая карточка
П. Фоджа
Замена
П. Фоджа
️️️️
Матузалем
Вторая желтая
А. Коларов
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Аморузо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Сарате
Замена
С. Крибари
️️️️
С. Сивилья
Желтая карточка
С. Маури
ГОЛ! 0:1!
В. Божинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
6
Усман Дабо
ЦП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Дамиано Дзенони
ПЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
0
Никола Аморузо
ЦФ
86
Валерий Божинов
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
23
Мурад Меньи
АП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
23
Диаките
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
33
Баронио
6
Маури
27
Матузалем
6
Дабо
74
Крус
9
Сарате
3-2-3-2
83
Миранте
27
Дзенони
5
Дзаккардо
6
Лукарелли
15
Деллафьоре
7
Кастеллини
21
Джемаили
31
Марига
14
Галлоппа
86
Божинов
0
Аморузо
13
Сивилья
25
Крибари
25
Крибари
13
Сивилья
27
Матузалем
17
Фоджа
17
Фоджа
27
Матузалем
33
Баронио
23
Меньи
23
Меньи
33
Баронио
15
Деллафьоре
24
Пачи
24
Пачи
15
Деллафьоре
21
Джемаили
4
Морроне
4
Морроне
21
Джемаили
0
Аморузо
9
Палоски
9
Палоски
0
Аморузо
Остались в запасе
Лацио
Парма
0
Симоне Индзаги
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
1
Альбано Биццарри
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
14
Франческо Лунардини
ЛЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Лацио - Парма
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Велотто
(Гроссето)
Стадион:
Олимпико
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