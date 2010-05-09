Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Лацио
Ливорно - Лацио: обзор матча 09 мая 2010
Ливорно
09.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
33'
К. Лукарелли
13'
Т. Рокки
44'
К. Брокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Лацио
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
К. Брокки
Замена
️️️️
Д. Моро
Желтая карточка
Р. Пертиконе
Желтая карточка
А. Диас
Замена
П. Фоджа
️️️️
Т. Рокки
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
К. Лукарелли
Замена
️️️️
Моцарт
ГОЛ! 1:2!
К. Брокки
Желтая карточка
Ю. Пруч
Желтая карточка
К. Раймонди
ГОЛ! 1:1!
К. Лукарелли
14'
Замена
М. Диаките
️️️️
Ш. Лихтштайнер
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
24
Моцарт
ЦП
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Юрген Пруч
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
90
Лука Симеони
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
4-4-2
0
Де Лучия
6
Галанте
2
Бернардини
2
Пертиконе
77
Раймонди
3
Витале
14
Моро
24
Моцарт
5
Бергвольд
99
Лукарелли
20
Беллуччи
3-2-3-2
16
Муслера
3
Андре Диас
26
Раду
20
Бьява
2
Лихтштайнер
11
Коларов
24
Ледесма
32
Брокки
6
Маури
18
Рокки
10
Флоккари
99
Лукарелли
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
99
Лукарелли
2
Лихтштайнер
23
Диаките
23
Диаките
2
Лихтштайнер
18
Рокки
17
Фоджа
17
Фоджа
18
Рокки
32
Брокки
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
32
Брокки
Остались в запасе
Ливорно
Лацио
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Юрген Пруч
ЦП
90
Лука Симеони
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
5
Давиде Маркини
ЦП
22
Юрген Пруч
ЦП
90
Лука Симеони
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
33
Роберто Баронио
ОП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Ливорно - Лацио
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Лацио
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+