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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Лацио
Сиена - Лацио: обзор матча 01 ноября 2009
Сиена
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
32'
М. Маккароне
8'
С. Маури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Лацио
Желтая карточка
Д. Фиканья
Замена
М. Ларрондо
️️️️
П. Кодря
Замена
Э. Калайо
️️️️
А. Экдаль
Замена
Л. Яролим
️️️️
Режиналдо
Замена
Т. Рокки
️️️️
Х. Рикардо Крус
ГОЛ! 1:1!
М. Маккароне
18'
Желтая карточка
Р. Баронио
ГОЛ! 0:1!
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Гаэль Женевье
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
9
Марсело Ларрондо
АП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-3-3
23
Курчи
36
Дель Гроссо
0
Фиканья
19
Терци
28
Брандау
8
Экдаль
18
Яяло
5
Кодря
7
Маккароне
5
Геззаль
91
Режиналдо
4-1-3-2
16
Муслера
2
Лихтштайнер
26
Раду
13
Сивилья
11
Коларов
33
Баронио
17
Фоджа
32
Брокки
6
Маури
74
Крус
9
Сарате
91
Режиналдо
20
Яролим
20
Яролим
91
Режиналдо
5
Кодря
9
Ларрондо
9
Ларрондо
5
Кодря
8
Экдаль
16
Калайо
16
Калайо
8
Экдаль
74
Крус
18
Рокки
18
Рокки
74
Крус
Остались в запасе
Сиена
Лацио
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
Главный тренер
Марко Джампаоло
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Сиена - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Артемио Франки
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