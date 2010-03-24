Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сиена
Лацио - Сиена: обзор матча 24 марта 2010
Лацио
24.03.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Сиена
6'
Ш. Лихтштайнер
72'
Х. Рикардо Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сиена
Замена
Р. Баронио
️️️️
К. Ледесма
Желтая карточка
М. Маккароне
Замена
П. Фоджа
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Фини
️️️️
М. Ларрондо
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
М. Сарате
ГОЛ! 2:0!
Х. Рикардо Крус
Желтая карточка
М. Одибе
Замена
Э. Калайо
️️️️
К. Дель Гроссо
Замена
Режиналдо
️️️️
Ф. Пратали
Желтая карточка
Г. Стендардо
Желтая карточка
А. Рози
Желтая карточка
А. Коларов
ГОЛ! 1:0!
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
Главный тренер
Альберто Малезани
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
0
Микеле Фини
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-2-3-2
16
Муслера
2
Стендардо
26
Раду
3
Андре Диас
11
Коларов
2
Лихтштайнер
6
Маури
24
Ледесма
32
Брокки
18
Рокки
9
Сарате
3-2-2-1-2
23
Курчи
25
Крибари
14
Пратали
20
Одибе
20
Рози
36
Дель Гроссо
8
Вергассола
6
Циолис
9
Ларрондо
5
Геззаль
7
Маккароне
18
Рокки
17
Фоджа
17
Фоджа
18
Рокки
24
Ледесма
33
Баронио
33
Баронио
24
Ледесма
9
Сарате
74
Крус
74
Крус
9
Сарате
9
Ларрондо
0
Фини
0
Фини
9
Ларрондо
36
Дель Гроссо
16
Калайо
16
Калайо
36
Дель Гроссо
14
Пратали
91
Режиналдо
91
Режиналдо
14
Пратали
Остались в запасе
Лацио
Сиена
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Альберто Малезани
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Пол Кодря
ЦП
20
Лукаш Яролим
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Альберто Малезани
Статистика матча Лацио - Сиена
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Сиена
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Владимир Газзаев: «Начинать или продолжать работать в «Сиене» для меня абсолютно неприемлемо»
2021.02.11 09:39
Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы
2021.01.27 20:34
4
Владимир Газзаев провел первую тренировку с «Сиеной»
2021.01.25 19:20
1
Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»
2021.01.24 18:53
6
Конте оправдан по делу о договорных матчах
2016.05.16 16:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+