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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 18 апреля 2010
Лацио
18.04.2010, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Рома
14'
Т. Рокки
53'
М. Вучинич (П)
63'
М. Вучинич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
Красная карточка
К. Ледесма
+1
+1
Желтая карточка
Ж. Менез
Желтая карточка
Л. Тони
Желтая карточка
Р. Таддеи
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Вучинич
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
С. Флоккари
Замена
М. Сарате
️️️️
Ш. Лихтштайнер
ГОЛ! 1:2!
М. Вучинич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Вучинич
Желтая карточка
Жуан
Пенальти не реализован!
С. Флоккари
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Тотти
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Д. Де Росси
+2
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
К. Брокки
Желтая карточка
Й. Риисе
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Пас отдал
К. Ледесма
14'
Замена
Д. Бьява
️️️️
Г. Стендардо
Травма
Г. Стендардо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛАЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
24
Кристиан Ледесма
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
6
Стефано Маури
ЦП
18
Томмазо Рокки
(К)
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ОП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
18
Лука Тони
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
9
Мауро Сарате
ЦФ
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
3-3-2-2
16
Муслера
26
Раду
2
Стендардо
3
Андре Диас
11
Коларов
24
Ледесма
2
Лихтштайнер
32
Брокки
6
Маури
10
Флоккари
18
Рокки
4-1-2-1-2
12
Сержио
27
Кассетти
4
Жуан
8
Бурдиссо
6
Риисе
7
Писарро
20
Перротта
16
Де Росси
10
Тотти
9
Вучинич
18
Тони
2
Стендардо
20
Бьява
20
Бьява
2
Стендардо
2
Лихтштайнер
9
Сарате
9
Сарате
2
Лихтштайнер
10
Флоккари
74
Крус
74
Крус
10
Флоккари
9
Вучинич
4
Бриги
4
Бриги
9
Вучинич
16
Де Росси
11
Таддеи
11
Таддеи
16
Де Росси
10
Тотти
7
Менез
7
Менез
10
Тотти
Остались в запасе
Лацио
Рома
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Лацио - Рома
1
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:25 (прямая); "Россия 2" 20:25 (прямая)
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