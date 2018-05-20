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Николас Бурдиссо
Статистика
Николас Бурдиссо - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1981 (45), Альтос-де-Чипион
#8 | Защитник
183 см | 79 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Италии 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
23
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 2
20.05.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Торино
2 : 1
13.05.2018
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
2 : 2
06.05.2018
Торино
1' - 90'
21'
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0 : 1
29.04.2018
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 1
22.04.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
1 : 1
18.04.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 0
14.04.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
1 : 0
08.04.2018
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
4 : 1
04.04.2018
Кротоне
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 4
31.03.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
1 : 2
18.03.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
2 : 1
25.02.2018
Торино
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
0 : 1
18.02.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
2 : 0
11.02.2018
Удинезе
1' - 90'
74'
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
1 : 1
03.02.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
3 : 0
28.01.2018
Беневенто
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 1
21.01.2018
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 0
06.01.2018
Болонья
1' - 90'
20'
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0 : 0
30.12.2017
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
2 : 2
23.12.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1 : 3
16.12.2017
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 3
11.12.2017
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Торино
1 : 1
02.12.2017
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
0 : 0
26.11.2017
Торино
1' - 90'
43'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
19.11.2017
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1 : 1
05.11.2017
Торино
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2 : 1
29.10.2017
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
3 : 0
25.10.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
0 : 1
22.10.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
2 : 2
15.10.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Торино
2 : 2
01.10.2017
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
4 : 0
23.09.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
2 : 3
20.09.2017
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
2 : 2
17.09.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Беневенто
0 : 1
10.09.2017
Торино
Был в запасе
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