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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 06 января 2018
Торино
06.01.2018, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Болонья
39'
Л. Де Сильвестри
53'
М. Ньянг
85'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
90'
+1
Желтая карточка
О. Оквонкво
ГОЛ! 3:0!
Я. Фальке
Пас отдал
Л. Бойе
85'
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Я. Фальке
53'
43'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
А. Беренгер
39'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
44
Фальке
99
Ньянг
4-1-1-2-2
83
Миранте
17
Крафт
22
Хеландер
21
Гонсалес
15
Мбайе
5
Пульгар
15
Поли
90
Верди
29
Ди Франческо
8
Паласио
21
Дестро
Остались в запасе
Торино
Болонья
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Торино - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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