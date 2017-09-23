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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Торино
Ювентус - Торино: обзор матча 23 сентября 2017
Ювентус
23.09.2017, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
4 : 0
Завершен
Торино
16'
П. Дибала
40'
М. Пьянич
57'
А. Сандро
90+1'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Торино
ГОЛ! 4:0!
П. Дибала
90'
+1
83'
Желтая карточка
А. Аква
ГОЛ! 3:0!
А. Сандро
Пас отдал
М. Пьянич
57'
Желтая карточка
М. Бенатиа
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Х. Куадрадо
40'
39'
Желтая карточка
А. Льяич
24'
Вторая желтая
Д. Базелли
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
Пас отдал
М. Пьянич
16'
10'
Желтая карточка
Д. Базелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
4
Бенатиа
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
15
Пьянич
8
Матюиди
7
Куадрадо
11
Коста
9
Манджукич
21
Дибала
3-2-2-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
63
Н'Кулу
14
Ансальди
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
22
Льяич
11
Белотти
99
Ньянг
Остались в запасе
Ювентус
Торино
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Ювентус - Торино
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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