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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 03 февраля 2018
Сампдория
03.02.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торино
11'
Л. Торрейра
25'
А. Аква
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Торино
Желтая карточка
Э. Вивиано
86'
73'
Вторая желтая
А. Аква
58'
Желтая карточка
Д. Базелли
45'
+4
Желтая карточка
А. Аква
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Аква
Пас отдал
Я. Фальке
Желтая карточка
Э. Баррето
23'
16'
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Г. Рамирес
11'
ГОЛ! 1:0!
Л. Торрейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
2
Эмилиано Вивиано
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Эдгар Баррето
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
4-1-2-1-2
2
Вивиано
29
Мурру
26
Сильвестре
67
Феррари
18
Берешиньски
34
Торрейра
8
Баррето
17
Линетти
11
Рамирес
27
Квальярелла
91
Сапата
4-4-1-1
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
3
Молинаро
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
18
Аква
44
Фальке
99
Ньянг
Остались в запасе
Сампдория
Торино
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Михал Томич
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
27
Михал Томич
ПЗ
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Сампдория - Торино
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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