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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 08 апреля 2018
Торино
08.04.2018, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Интер
36'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Интер
Желтая карточка
Д. Базелли
60'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Гальярдини
39'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
36'
Желтая карточка
А. Белотти
21'
7'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-2-2-2-1
46
Сиригу
8
Бурдиссо
24
Моретти
14
Ансальди
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
33
Базелли
10
Оби
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
4-1-3-1-1
1
Ханданович
2
Канселу
13
Миранда
14
Шкриньяр
33
Д'Амброзио
77
Брозович
87
Кандрева
6
Валеро
21
Гальярдини
5
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Торино
Интер
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
46
Томмазо Берни
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Торино - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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