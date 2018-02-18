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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Ювентус
Торино - Ювентус: обзор матча 18 февраля 2018
Торино
18.02.2018, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
33'
А. Сандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Ювентус
Желтая карточка
К. Молинаро
90'
+3
65'
Желтая карточка
М. Де Шильо
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Сандро
Пас отдал
Ф. Бернардески
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
3
Молинаро
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Ринкон
10
Оби
44
Фальке
11
Белотти
4-4-1-1
13
Щесны
22
Де Шильо
14
Кьеллини
24
Ругани
26
Сандро
27
Стураро
15
Пьянич
28
Хедира
27
Асамоа
11
Коста
9
Игуаин
Остались в запасе
Торино
Ювентус
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Торино - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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