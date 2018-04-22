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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 22 апреля 2018
Аталанта
22.04.2018, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Торино
53'
Р. Фройлер
64'
Р. Госенс
56'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Э. Моретти
83'
Желтая карточка
К. Ансальди
ГОЛ! 2:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Т. Кастань
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Пас отдал
С. Эдера
Желтая карточка
М. де Рон
55'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
53'
Желтая карточка
М. Кальдара
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-3-2-1
1
Бериша
23
Кальдара
33
Хатебур
26
Манчини
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
4
Кристанте
10
Гомес
3-2-2-1-2
46
Сиригу
33
Бонифази
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
14
Ансальди
24
Моретти
8
Ринкон
18
Аква
22
Льяич
20
Эдера
11
Белотти
Остались в запасе
Аталанта
Торино
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Аталанта - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
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