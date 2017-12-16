Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 16 декабря 2017
Торино
16.12.2017, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 3
Завершен
Наполи
64'
А. Белотти
4'
К. Кулибали
25'
П. Зелински
30'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
76'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:3!
А. Белотти
64'
Желтая карточка
Д. Базелли
37'
30'
ГОЛ! 0:3!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Мертенс
25'
ГОЛ! 0:2!
П. Зелински
Пас отдал
Жоржиньо
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
Аллан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
7
Петр Зелински
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
8
Бурдиссо
63
Н'Кулу
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
16
Вальдифиори
8
Ринкон
33
Базелли
7
Беренгер
44
Фальке
11
Белотти
4-4-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
6
Мариу Руй
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
7
Зелински
10
Мертенс
7
Кальехон
Остались в запасе
Торино
Наполи
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
22
Адем Льяич
АП
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
26
Марко Рог
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Торино - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Торино
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
15 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+