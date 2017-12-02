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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 02 декабря 2017
Торино
02.12.2017, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
45'
Н. Н'Кулу
54'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
87'
Желтая карточка
Р. Толой
Желтая карточка
Д. Базелли
78'
64'
Желтая карточка
А. Масиелло
54'
ГОЛ! 1:1!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Петанья
Желтая карточка
Ж. Оби
49'
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
А. Льяич
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-2-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
8
Бурдиссо
14
Ансальди
29
Де Сильвестри
10
Оби
8
Ринкон
33
Базелли
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
3-2-3-2
1
Бериша
5
Масиелло
23
Кальдара
2
Толой
33
Хатебур
37
Спинаццола
4
Кристанте
27
Куртич
8
Фройлер
10
Гомес
37
Петанья
Остались в запасе
Торино
Аталанта
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Торино - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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