Данило Барселос - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Барселос
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1991 (31 год)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Данило
|Фамилия
|Барселос
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 августа 1991 (31 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гойас
|19
|0
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|77' -90'
|Гойас (Гояния)
|0:4
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:2
|Гойас (Гояния)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|90' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|24.10.2022
|46' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|69'
|09.10.2022
|76' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|90'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|29.09.2022
|1' -84'
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|80'
|18.09.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|27.08.2022
|78' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Аваи (Флорианополис)
|07.08.2022
|1' -67'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Гойас (Гояния)
|67'
|30.07.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Коритиба (Коритиба)
|24.07.2022
|85' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:3
|Гойас (Гояния)
|17.07.2022
|90' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|39' 53'
|04.07.2022
|75' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|27.06.2022
|78' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.06.2022
|70' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Гойас (Гояния)
|07.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|28.05.2022
|1' -46'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|08.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|71'
|01.05.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|5'
|16.04.2022
|64' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|90'
|10.04.2022
|1' -85'
|Коритиба (Коритиба)
|3:0
|Гойас (Гояния)