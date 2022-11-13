Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Данило Барселос - статистика

Завершил карьеру
17 августа 1991 (35)
#6 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гойас
19
0
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
0 : 4
13.11.2022
Сан-Паулу
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гойас
1 : 0
06.11.2022
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 2
02.11.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гойас
0 : 0
30.10.2022
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Гойас
2 : 2
27.10.2022
Америка Минейро
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Куяба
1 : 2
24.10.2022
Гойас
46' - 90'
69'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
4 : 2
09.10.2022
Гойас
76' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сеара
1 : 1
06.10.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Гойас
0 : 1
29.09.2022
Ботафого
1' - 84'
80'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Брагантино
1 : 1
18.09.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Гойас
1 : 1
12.09.2022
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
1 : 2
06.09.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Гойас
2 : 1
27.08.2022
Атлетико Гойяненсе
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
20.08.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Гойас
1 : 1
13.08.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Палмейрас
3 : 0
07.08.2022
Гойас
1' - 67'
67'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гойас
1 : 0
30.07.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу
3 : 3
24.07.2022
Гойас
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Жувентуде
0 : 0
17.07.2022
Гойас
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гойас
2 : 1
10.07.2022
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
39'
53'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Америка Минейро
1 : 0
04.07.2022
Гойас
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гойас
1 : 0
27.06.2022
Куяба
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
19.06.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гойас
1 : 2
16.06.2022
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
1 : 1
10.06.2022
Гойас
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
1 : 2
07.06.2022
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гойас
1 : 1
28.05.2022
Брагантино
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
1 : 0
21.05.2022
Гойас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
08.05.2022
Гойас
1' - 90'
71'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гойас
2 : 2
01.05.2022
Атлетико Минейро
1' - 90'
5'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гойас
1 : 1
16.04.2022
Палмейрас
64' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коритиба
3 : 0
10.04.2022
Гойас
1' - 85'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+