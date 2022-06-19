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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Гойас
Коринтианс - Гойас: обзор матча 19 июня 2022
Коринтианс
19.06.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
34'
Ф. Сантос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Гойас
86'
Замена
Л. Диас
️️️️
A.
83'
Желтая карточка
П. Рауль
Замена
Фагнер
️️️️
Р. Рамуш
80'
Замена
Хавьер
️️️️
Р. Аугусто
80'
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Жил
72'
Замена
Л. Питон
️️️️
Г. Мантуан
67'
Замена
Жулиано
️️️️
В. Кантильо
67'
Желтая карточка
Р. Гедес
58'
47'
Желтая карточка
D. Silva
46'
Замена
Ф. Бастос
️️️️
К. Винисиус
35'
Желтая карточка
Магиньо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Сантос
34'
32'
Желтая карточка
К. Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
10
Роджер Гедес
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
28
Адсон
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Гойас
15
Da Silva
ЦЗ
63
Juan Pablo
ЦЗ
70
Yan Souto
ЦЗ
2
Магиньо
ЦП
97
Дада Белмонте
ЦП
7
Винисиус
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
34
Кайо Винисиус
ЦФ
2
Диего
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
39
Хавьер
ОП
8
Матеус Араухо
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Гойас
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Элвис
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
8
Феллипе Бастос
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
97
Луан Диас
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кассио
2
Рамуш
4
Жил
34
Густаво
6
Сантос
31
Мантуан
37
Ду Кейрос
30
Кантильо
7
Аугусто
10
Гедес
28
Адсон
3-3-5
15
63
70
2
Магиньо
97
Белмонте
7
Винисиус
23
2
Диего
34
Винисиус
18
18
Рауль
31
Мантуан
6
Питон
6
Питон
31
Мантуан
2
Рамуш
23
Фагнер
23
Фагнер
2
Рамуш
4
Жил
3
Бамбу
3
Бамбу
4
Жил
7
Аугусто
39
Хавьер
39
Хавьер
7
Аугусто
30
Кантильо
20
Жулиано
20
Жулиано
30
Кантильо
34
Винисиус
8
Бастос
8
Бастос
34
Винисиус
18
97
Диас
97
Диас
18
Остались в запасе
Коринтианс
Гойас
33
Матеус Донелли
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Элвис
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Элио дос Анжос
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
30
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
8
Матеус Араухо
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
23
Гиоване
ЦФ
Остались в запасе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Nathan Melo Silva
ЦЗ
10
Элвис
ЦП
94
Matheus Alves
ЦФ
55
Энрике Лордело
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Элио дос Анжос
Статистика матча Коринтианс - Гойас
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Нео Кимика Арена
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