Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсело Беневенуто - статистика

Завершил карьеру
7 января 1996 (30)
#4 | Защитник
180 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
1 : 2
07.12.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 2
01.12.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
2 : 2
27.11.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 29 тур
Форталеза
2 : 2
24.11.2023
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
0 : 1
19.11.2023
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
09.11.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Форталеза
0 : 2
05.11.2023
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
02.11.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
1 : 0
19.10.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 1
30.09.2023
Гремио
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сан-Паулу
1 : 2
21.09.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 1
15.09.2023
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Флуминенсе
1 : 0
03.09.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 1
28.08.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гойас
1 : 0
06.08.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
0 : 3
30.07.2023
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
3 : 1
22.07.2023
Форталеза
1' - 90'
6'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
0 : 1
16.07.2023
Куяба
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Форталеза
1 : 0
10.07.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Фламенго
2 : 0
02.07.2023
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 1
25.06.2023
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
0 : 1
22.06.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
2 : 0
11.06.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Форталеза
0 : 0
03.06.2023
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
2 : 0
27.05.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
4 : 2
29.04.2023
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Коритиба
0 : 3
24.04.2023
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
1 : 1
16.04.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+