Бразилия. Серия А, 38 тур
Бразилия. Серия А, 37 тур
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 35 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 30 тур
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур