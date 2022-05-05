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Кристиан Молинаро
Статистика
Кристиан Молинаро - статистика
Завершил карьеру
30 июля 1983 (43), Валло-делла-Лукания
#3 | Защитник
182 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Венеция
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 20 тур
Салернитана
2 : 1
05.05.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 2
12.02.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Венеция
0 : 2
06.02.2022
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
2 : 1
22.01.2022
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Венеция
1 : 1
16.01.2022
Эмполи
1' - 72'
Италия. Серия А, 21 тур
Венеция
0 : 3
09.01.2022
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Венеция
1 : 3
22.12.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1 : 1
19.12.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Венеция
1 : 1
11.12.2021
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Венеция
3 : 4
05.12.2021
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
4 : 0
30.11.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
0 : 2
27.11.2021
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
0 : 1
21.11.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Венеция
3 : 2
07.11.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0 : 0
31.10.2021
Венеция
84' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Венеция
1 : 2
26.10.2021
Салернитана
1' - 66'
14'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3 : 1
23.10.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Венеция
1 : 0
18.10.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
1 : 1
01.10.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Венеция
1 : 1
27.09.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
22.09.2021
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
1 : 2
19.09.2021
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
1 : 2
11.09.2021
Венеция
46' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3 : 0
27.08.2021
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
2 : 0
22.08.2021
Венеция
1' - 90'
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