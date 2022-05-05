Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Германия. Кубок 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008