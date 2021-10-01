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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Венеция
Кальяри - Венеция: обзор матча 01 октября 2021
Кальяри
01.10.2021, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Венеция
19'
Б. Кейта
90+1'
Д. Бусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Венеция
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Бусио
Пас отдал
Д. Хейманс
Замена
А. Грасси
️️️️
К. Строотман
87'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
А. Карбони
87'
80'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Д. Йонсен
77'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
М. Араму
Замена
Г. Цаппа
️️️️
А. Дейола
72'
70'
Желтая карточка
М. Араму
68'
Желтая карточка
Д. Йонсен
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Б. Кейта
66'
55'
Замена
А. Вакка
️️️️
И. Ампаду
52'
Желтая карточка
И. Ампаду
Желтая карточка
К. Строотман
50'
46'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Окереке
46'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
С. Кийин
30'
Желтая карточка
С. Кийин
23'
Желтая карточка
П. Чеккарони
Желтая карточка
Н. Нандес
22'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
М. Касерес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
13
Софьян Кийин
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
28
Кристиан Олива
ОП
33
Альберто Грасси
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Венеция
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
44
Карбони
2
Годин
4
Касерес
18
Марин
14
Дейола
8
Строотман
8
Нандес
17
Кейта
9
Жоао Педро
3-2-2-2-1
85
Мяенпяя
24
Эбуехи
30
Свобода
4
Ампаду
2
Маццокки
32
Чеккарони
13
Кийин
6
Бусио
70
Араму
17
Йонсен
29
Окереке
44
Карбони
15
Альтаре
15
Альтаре
44
Карбони
14
Дейола
4
Цаппа
4
Цаппа
14
Дейола
8
Строотман
33
Грасси
33
Грасси
8
Строотман
17
Кейта
30
Паволетти
30
Паволетти
17
Кейта
4
Ампаду
5
Вакка
5
Вакка
4
Ампаду
70
Араму
38
Хейманс
38
Хейманс
70
Араму
13
Кийин
89
Чрнигой
89
Чрнигой
13
Кийин
29
Окереке
9
Анри
9
Анри
29
Окереке
17
Йонсен
32
Форте
32
Форте
17
Йонсен
Остались в запасе
Кальяри
Венеция
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
Главный тренер
Леонардо Семпличи
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
28
Кристиан Олива
ОП
26
Гастон Перейро
АП
Остались в запасе
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Леонардо Семпличи
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Кальяри - Венеция
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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