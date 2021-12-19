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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Венеция
Сампдория - Венеция: обзор матча 19 декабря 2021
Сампдория
19.12.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Венеция
1'
М. Габбиадини
87'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Венеция
Желтая карточка
А. Силва
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Экдаль
86'
82'
Желтая карточка
Ф. Форте
Желтая карточка
Э. Аудеро
81'
78'
Замена
Ф. Форте
️️️️
М. Араму
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Ф. Капуто
75'
69'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Д. Йонсен
69'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Бусио
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Б. Берешиньски
61'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Габбиадини
61'
58'
Замена
А. Вакка
️️️️
И. Ампаду
58'
Замена
Т. Анри
️️️️
Т. Тессманн
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
Ф. Капуто
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
24
Тьяронн Эбуехи
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Деннис Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
38
Дан Хейманс
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
4-4-2
25
Аудеро
3
Ауджелло
4
Йошида
25
Колли
18
Берешиньски
8
Экдаль
15
Силва
2
Торсбю
87
Кандрева
11
Габбиадини
9
Капуто
3-2-3-1-1
44
Ромеро
23
Кальдара
32
Чеккарони
4
Ампаду
2
Маццокки
24
Эбуехи
6
Бусио
6
Тессманн
13
Кийин
70
Араму
17
Йонсен
18
Берешиньски
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
18
Берешиньски
8
Экдаль
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
8
Экдаль
11
Габбиадини
26
Верре
26
Верре
11
Габбиадини
9
Капуто
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Капуто
4
Ампаду
5
Вакка
5
Вакка
4
Ампаду
17
Йонсен
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
17
Йонсен
6
Бусио
89
Чрнигой
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Тессманн
9
Анри
9
Анри
6
Тессманн
70
Араму
32
Форте
32
Форте
70
Араму
Остались в запасе
Сампдория
Венеция
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Риккардо Черво
ЛВ
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
30
Никола Равалья
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
20
Риккардо Черво
ЛВ
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
23
Давид Шнегг
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Сампдория - Венеция
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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