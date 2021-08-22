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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Венеция
Наполи - Венеция: обзор матча 22 августа 2021
Наполи
22.08.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Венеция
62'
Л. Инсинье (П)
73'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Венеция
Замена
А. Петанья
️️️️
Л. Инсинье
85'
75'
Желтая карточка
Т. Тессманн
74'
Замена
Я. Дези
️️️️
Д. Хейманс
ГОЛ! 2:0!
Э. Эльмас
73'
73'
Замена
Н. Галацци
️️️️
Д. Перец
Замена
Д. Гаэтано
️️️️
Ф. Руис
72'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
71'
63'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Ф. Ди Мариано
63'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Л. Фьордилино
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Инсинье
62'
61'
Желтая карточка
П. Чеккарони
Пенальти не реализован!
Л. Инсинье
56'
Желтая карточка
Ф. Руис
52'
51'
Замена
М. Свобода
️️️️
Т. Эбуехи
50'
Желтая карточка
Ф. Форте
45'
+1
Желтая карточка
Т. Эбуехи
38'
Желтая карточка
Д. Хейманс
Замена
Э. Эльмас
️️️️
П. Зелински
35'
30'
Желтая карточка
М. Кальдара
Красная карточка
В. Осимхен
23'
12'
Желтая карточка
Л. Фьордилино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
20
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
16
Лука Фьордилино
ЦФ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦФ
32
Пьетро Чеккарони
ЦФ
38
Дан Хейманс
ЦФ
17
Деннис Йонсен
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
23
Франческо Ди Мариано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
70
Джанлука Гаэтано
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Якопо Дези
ЦП
30
Михаэль Свобода
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
25
Николас Галацци
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
23
Отар Карлссон
ЦФ
6
Таннер Тессманн
ЦФ
19
Лука Леццерини
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Кулибали
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
20
Зелински
8
Руис
68
Лоботка
10
Инсинье
21
Политано
45
Осимхен
2-1-5
85
Мяенпяя
23
Кальдара
3
Молинаро
8
Перец
32
Чеккарони
23
Ди Мариано
32
Форте
17
Йонсен
38
Хейманс
20
Зелински
99
Эльмас
99
Эльмас
20
Зелински
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
10
Инсинье
37
Петанья
37
Петанья
10
Инсинье
8
Руис
70
Гаэтано
70
Гаэтано
8
Руис
8
Перец
25
Галацци
25
Галацци
8
Перец
38
Хейманс
6
Дези
6
Дези
38
Хейманс
24
Эбуехи
30
Свобода
30
Свобода
24
Эбуехи
23
Ди Мариано
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
23
Ди Мариано
16
Фьордилино
6
Тессманн
6
Тессманн
16
Фьордилино
Остались в запасе
Наполи
Венеция
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Давид Шнегг
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
Отар Карлссон
ЦФ
19
Лука Леццерини
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
1
Давид Оспина
ВР
59
Алессандро Дзаноли
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Лука Палмиеро
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Давид Шнегг
ЦП
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
23
Отар Карлссон
ЦФ
19
Лука Леццерини
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Наполи - Венеция
1
1
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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