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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Венеция
Салернитана - Венеция: обзор матча 05 мая 2022
Салернитана
05.05.2022, четверг, 19:00
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Венеция
7'
Ф. Бонаццоли (П)
67'
С. Верди
58'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Венеция
90'
+5
Желтая карточка
Т. Анри
89'
Вторая желтая
И. Ампаду
89'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
Д. Перотти
️️️️
М. Джурич
84'
84'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
А. Матею
Желтая карточка
Э. Бохинен
77'
75'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Свобода
Замена
М. Руджери
️️️️
Н. Цортеа
74'
69'
Желтая карточка
Д. Бусио
ГОЛ! 2:1!
С. Верди
67'
Замена
В. Белец
️️️️
Л. Сепе
64'
63'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Д. Перец
63'
Замена
️️️️
Д. Окереке
Замена
Г. Кастанос
️️️️
Л. Кулибали
62'
Замена
С. Верди
️️️️
Ф. Бонаццоли
62'
61'
Желтая карточка
М. Свобода
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Желтая карточка
Эдерсон
54'
52'
Желтая карточка
А. Матею
46'
Замена
М. Ульманн
️️️️
Р. Хапс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Бонаццоли
7'
5'
Желтая карточка
П. Чеккарони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Джанлука Бусио
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Салернитана
12
Антонио Руссо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-1-3-1-2
55
Сепе
23
Гьембер
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
29
Кулибали
32
Бохинен
13
Эдерсон
20
Цортеа
90
Бонаццоли
11
Джурич
3-2-3-1-2
19
Леццерини
24
Эбуехи
32
Чеккарони
4
Ампаду
23
Кальдара
5
Хапс
6
Бусио
27
Кюизанс
8
Перец
70
Араму
9
Анри
29
Окереке
55
Сепе
27
Белец
27
Белец
55
Сепе
20
Цортеа
13
Руджери
13
Руджери
20
Цортеа
29
Кулибали
20
Кастанос
20
Кастанос
29
Кулибали
90
Бонаццоли
90
Верди
90
Верди
90
Бонаццоли
11
Джурич
8
Перотти
8
Перотти
11
Джурич
5
Хапс
31
Ульманн
31
Ульманн
5
Хапс
8
Перец
89
Чрнигой
89
Чрнигой
8
Перец
37
Матею
17
Йонсен
17
Йонсен
37
Матею
30
Свобода
17
Нсаме
17
Нсаме
30
Свобода
Остались в запасе
Салернитана
Венеция
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
87
Микаэл
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Салернитана - Венеция
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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