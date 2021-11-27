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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Интер
Венеция - Интер: обзор матча 27 ноября 2021
Венеция
27.11.2021, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 2
Завершен
Интер
34'
Х. Чалханоглу
90+6'
Л. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Интер
Желтая карточка
Р. Хапс
90'
+6
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Л. Мартинес
Замена
Ф. Форте
️️️️
Д. Окереке
85'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
И. Ампаду
84'
82'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
82'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
И. Перишич
71'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Замена
Т. Тессманн
️️️️
А. Вакка
71'
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Араму
71'
Замена
Д. Йонсен
️️️️
П. Маццокки
62'
58'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
58'
Замена
М. Весино
️️️️
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
М. Араму
54'
34'
ГОЛ! 0:1!
Х. Чалханоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
5
Антонио Вакка
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
8
Дор Перец
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
89
Домен Чрнигой
ПП
32
Франческо Форте
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
3-3-2-1-1
44
Ромеро
4
Ампаду
32
Чеккарони
23
Кальдара
5
Хапс
5
Вакка
2
Маццокки
6
Бусио
13
Кийин
70
Араму
29
Окереке
4-1-2-1-2
1
Ханданович
36
Дармиан
95
Бастони
37
Шкриньяр
32
Димарко
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
5
Перишич
32
Корреа
10
Джеко
5
Вакка
6
Тессманн
6
Тессманн
5
Вакка
4
Ампаду
89
Чрнигой
89
Чрнигой
4
Ампаду
2
Маццокки
17
Йонсен
17
Йонсен
2
Маццокки
29
Окереке
32
Форте
32
Форте
29
Окереке
70
Араму
9
Анри
9
Анри
70
Араму
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
5
Перишич
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
5
Перишич
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
20
Чалханоглу
15
Весино
15
Весино
20
Чалханоглу
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
Остались в запасе
Венеция
Интер
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Венеция - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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