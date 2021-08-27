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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Венеция
Удинезе - Венеция: обзор матча 27 августа 2021
Удинезе
27.08.2021, пятница, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Венеция
29'
И. Пуссетто
70'
Ж. Деулофеу
90+4'
Н. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Венеция
ГОЛ! 3:0!
Н. Молина
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
90'
+4
Замена
И. Удогие
️️️️
Уолес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Желтая карточка
С. Окака-Чука
85'
Замена
М. Яяло
️️️️
Т. Арслан
80'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
И. Пуссетто
80'
78'
Замена
Д. Шнегг
️️️️
М. Свобода
78'
Замена
Ф. Форте
️️️️
Т. Анри
77'
Желтая карточка
А. Вакка
Желтая карточка
Самир
73'
71'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Д. Йонсен
71'
Замена
А. Вакка
️️️️
Д. Чрнигой
ГОЛ! 2:0!
Ж. Деулофеу
70'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Ж. Макенго
61'
57'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Хейманс
52'
Желтая карточка
Д. Хейманс
ГОЛ! 1:0!
И. Пуссетто
Пас отдал
Н. Молина
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Самир
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Венеция
19
Лука Леццерини
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
89
Домен Чрнигой
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
6
Джанлука Бусио
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
13
Марко Модоло
ЦФ
5
Антонио Вакка
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
3-3-2-2
16
Сильвестри
33
Самир
17
Нуйтинк
50
Бекао
17
Стригер Ларсен
15
Уолес
20
Молина
17
Макенго
30
Арслан
37
Перейра
23
Пуссетто
3-1-2-3
19
Леццерини
23
Кальдара
30
Свобода
32
Чеккарони
89
Чрнигой
38
Хейманс
17
Йонсен
29
Окереке
9
Анри
6
Бусио
15
Уолес
13
Удогие
13
Удогие
15
Уолес
30
Арслан
18
Яяло
18
Яяло
30
Арслан
17
Макенго
10
Деулофеу
10
Деулофеу
17
Макенго
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
23
Пуссетто
30
Свобода
23
Шнегг
23
Шнегг
30
Свобода
38
Хейманс
8
Перец
8
Перец
38
Хейманс
17
Йонсен
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
17
Йонсен
89
Чрнигой
5
Вакка
5
Вакка
89
Чрнигой
9
Анри
32
Форте
32
Форте
9
Анри
Остались в запасе
Удинезе
Венеция
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Марко Модоло
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
63
Jacopo Fedrizzi
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
69
Симоне Янези
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
13
Марко Модоло
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Венеция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
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