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Sacha Kljestan
Статистика
Sacha Kljestan - статистика
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
21
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/4 финала
Лос-Анджелес
3 : 2
21.10.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
15.10.2022
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
10.10.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
02.10.2022
Реал Солт-Лейк
90' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Хосе
2 : 3
25.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
18.09.2022
Колорадо
80' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
15.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
86' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нэшвилл
1 : 1
10.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
05.09.2022
Канзаc Сити
58' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Торонто
2 : 2
01.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
90' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
29.08.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 3
20.08.2022
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 2
14.08.2022
Ванкувер Уайткепс
75' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
4 : 2
07.08.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Даллас
1 : 0
31.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
25.07.2022
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Колорадо
2 : 0
17.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 46'
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
14.07.2022
Сан-Хосе
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
09.07.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
69' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 0
05.07.2022
Монреаль
77' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
30.06.2022
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
19.05.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
86' - 46'
83'
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
15.05.2022
Даллас
61' - 90'
67'
США. МЛС, 15 тур
Остин
0 : 1
09.05.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
58' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
30.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
61' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
24.04.2022
Нэшвилл
89' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
0 : 0
17.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
88' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
10.04.2022
Лос-Анджелес
59' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
19.03.2022
Орландо Сити
68' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сиэтл
3 : 2
12.03.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
0 : 1
06.03.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
53' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
28.02.2022
Нью-Йорк Сити
81' - 90'
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