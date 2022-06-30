Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед: обзор матча 30 июня 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
30.06.2022, четверг, 05:30
США. МЛС, 33 тур
2 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
59'
М. Дельгадо (П)
90+3'
Д. Йовелич
9'
Э. Рейносо
36'
Ф. Фрагапане
43'
Э. Рейносо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
J. Rosales
ГОЛ! 2:3!
Д. Йовелич
90'
+3
85'
Желтая карточка
В. Трапп
Замена
С. Кулибали
️️️️
Д. Уильямс
76'
75'
Замена
A. Danladi
️️️️
Э. Рейносо
Желтая карточка
Д. Уильямс
70'
Замена
Р. Равелосон
️️️️
М. Дельгадо
69'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
С. Грандсир
65'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Дельгадо
59'
Замена
Э. Альварес
️️️️
V. Vázquez
46'
43'
ГОЛ! 0:3!
Э. Рейносо
41'
Желтая карточка
Ф. Фрагапане
36'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фрагапане
Красная карточка
К. Кабрал
25'
20'
Желтая карточка
М. Боксолл
9'
ГОЛ! 0:1!
Э. Рейносо
Пас отдал
Р. Лод
5'
Замена
J. Rosales
️️️️
К. Арриага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
9
Луис Амарилья
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
15
Эрик Савалета
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
2-1-2-5
31
Бонд
20
ДеПуй
33
Уильямс
8
Дельгадо
44
Эдвардс
7
Грандсир
91
Кабрал
22
Араухо
8
23
Агирре
14
Чичарито
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
16
Арриага
20
Трапп
17
Лод
10
Рейносо
7
Фрагапане
27
9
Амарилья
33
Уильямс
4
Кулибали
4
Кулибали
33
Уильямс
7
Грандсир
11
Коста
11
Коста
7
Грандсир
8
Дельгадо
22
Равелосон
22
Равелосон
8
Дельгадо
8
10
Альварес
10
Альварес
8
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
16
Арриага
30
30
16
Арриага
10
Рейносо
99
99
10
Рейносо
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
5
Nabilai Kibunguchy
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
Новости команд
Все
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+