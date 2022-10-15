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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл: обзор матча 15 октября 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
15.10.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Нэшвилл
60'
Х. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
88'
82'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
82'
Замена
А. Годой
️️️️
S. Davis
Замена
Д. Уильямс
️️️️
М. Дельгадо
82'
Желтая карточка
Г. Бругман
79'
Замена
К. Кабрал
️️️️
С. Грандсир
73'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
73'
69'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
J. Maher
69'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
T.
Желтая карточка
Х. Араухо
64'
64'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
T. Anunga
ГОЛ! 1:0!
Х. Араухо
60'
58'
Желтая карточка
T. Anunga
20'
Желтая карточка
У. Циммерман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
10
Хани Мухтар
ЦП
12
T.
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
18
Шакил Мур
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
2-3-3-2
31
Бонд
4
Касерес
4
Кулибали
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
11
Коста
44
Эдвардс
7
Грандсир
22
Араухо
14
Чичарито
3-4-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
12
54
11
Леаль
10
Мухтар
18
Мур
5
27
8
Дельгадо
33
Уильямс
33
Уильямс
8
Дельгадо
7
Грандсир
91
Кабрал
91
Кабрал
7
Грандсир
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
27
13
МакКарти
13
МакКарти
27
54
20
Годой
20
Годой
54
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
5
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
5
12
9
Сапонг
9
Сапонг
12
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Нэшвилл
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ЦЗ
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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