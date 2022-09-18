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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо: обзор матча 18 сентября 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
18.09.2022, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 45 тур
4 : 1
Завершен
Колорадо
22'
Г. Бругман
28'
Р. Эдвардс
31'
Чичарито
52'
Г. Бругман
90+1'
С. Николсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
С. Николсон
85'
Замена
C. Warner
️️️️
F. GutiÃ©rrez
Замена
S. Kljestan
️️️️
Г. Бругман
80'
Замена
К. Кабрал
️️️️
М. Дельгадо
80'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
69'
Замена
Э. Альварес
️️️️
С. Грандсир
68'
65'
Желтая карточка
M.
64'
Замена
Д. Япи
️️️️
J. Price
63'
Желтая карточка
М. Барриос
63'
Замена
M.
️️️️
Д. Рубио
Красная карточка
Д. Коста
62'
60'
Желтая карточка
S. Beitashour
Замена
Ч. Гаспер
️️️️
Р. Эдвардс
56'
ГОЛ! 4:0!
Г. Бругман
52'
46'
Замена
М. Барриос
️️️️
J. Lewis
46'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
Д. Уилсон
34'
Желтая карточка
Л. Абубакар
ГОЛ! 3:0!
Чичарито
31'
ГОЛ! 2:0!
Р. Эдвардс
Пас отдал
М. Касерес
28'
26'
Желтая карточка
F. GutiÃ©rrez
ГОЛ! 1:0!
Г. Бругман
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
19
Сэм Николсон
ЦП
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
13
Felipe GutiÃ©rrez
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Max
ЦФ
2-3-3-2
31
Бонд
4
Касерес
4
Кулибали
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
11
Коста
44
Эдвардс
7
Грандсир
14
Чичарито
22
Араухо
3-2-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
19
19
Николсон
9
Зардес
33
13
11
Рубио
14
44
Эдвардс
77
Гаспер
77
Гаспер
44
Эдвардс
8
Дельгадо
91
Кабрал
91
Кабрал
8
Дельгадо
7
Грандсир
10
Альварес
10
Альварес
7
Грандсир
16
Бругман
16
16
16
Бругман
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
27
Уилсон
16
Эстевес
16
Эстевес
27
Уилсон
14
7
Барриос
7
Барриос
14
19
77
Япи
77
Япи
19
13
32
32
13
11
Рубио
22
22
11
Рубио
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Clint Irwin
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
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