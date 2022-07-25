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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед: обзор матча 25 июля 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
25.07.2022, понедельник, 04:30
США. МЛС, 31 тур
2 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
7'
К. Кабрал
90+6'
Д. Йовелич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Д. Йовелич
90'
+6
Желтая карточка
Р. Равелосон
90'
+3
Замена
С. Кулибали
️️️️
Э. Савалета
82'
79'
Желтая карточка
С. Соса
77'
Желтая карточка
Д. Дуайер
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
75'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
75'
70'
Замена
С. Соса
️️️️
М. Морено
67'
Желтая карточка
А. Франко
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
64'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Г. Бругман
64'
59'
Замена
Д. Дуайер
️️️️
Р. Сиснерос
Желтая карточка
Г. Бругман
52'
46'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
А. Сейдич
43'
Желтая карточка
А. Сейдич
ГОЛ! 1:0!
К. Кабрал
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
22
Хулиан Араухо
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Атланта Юнайтед
44
Хуан Хосе Пурата
ЦЗ
12
Калеб Уайли
ЦЗ
14
Эйден Макфадден
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
34
Рокко Риос Ново
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Сантьяго Соса
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
2-2-2-4
31
Бонд
33
Уильямс
77
Гаспер
8
Дельгадо
16
Бругман
91
Кабрал
11
Коста
22
Араухо
14
Чичарито
22
Равелосон
15
Савалета
2-2-5
44
Пурата
12
Уайли
14
Макфадден
14
Сейдич
10
Морено
15
Франко
6
Кэмпбелл
5
Россетто
7
Араухо
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
15
Савалета
4
Кулибали
4
Кулибали
15
Савалета
16
Бругман
8
8
16
Бругман
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
10
Морено
5
Соса
5
Соса
10
Морено
14
Сейдич
77
Мартинес
77
Мартинес
14
Сейдич
18
Сиснерос
14
Дуайер
14
Дуайер
18
Сиснерос
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Атланта Юнайтед
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
Остались в запасе
1
Raúl Gudiño
ВР
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
23
Тиаго Алмада
АП
3
Alex De John
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
23
Мачоп Чол
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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