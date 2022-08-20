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МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл: обзор матча 20 августа 2022
Лос-Анджелес Гэлакси
20.08.2022, суббота, 05:00
США. МЛС, 36 тур
3 : 3
Завершен
Сиэтл
10'
Чичарито
42'
V. Vázquez
90+2'
Д. Йовелич (П)
53'
К. Роу
61'
Р. Руидиас
73'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
90'
+6
Желтая карточка
J. Medranda
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Д. Йовелич
90'
+2
86'
Замена
W. Bruin
️️️️
Д. Моррис
83'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Н. Лодейро
78'
Замена
J. Medranda
️️️️
К. Роу
75'
Желтая карточка
Н. Лодейро
73'
ГОЛ! 2:3!
Д. Моррис
Замена
Э. Савалета
️️️️
С. Грандсир
71'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Чичарито
70'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Кабрал
62'
Замена
Р. Пуч
️️️️
V. Vázquez
62'
61'
ГОЛ! 2:2!
Р. Руидиас
Желтая карточка
V. Vázquez
58'
53'
ГОЛ! 2:1!
К. Роу
Желтая карточка
С. Грандсир
49'
ГОЛ! 2:0!
V. Vázquez
Пас отдал
М. Дельгадо
42'
ГОЛ! 1:0!
Чичарито
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Сега Кулибали
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Гастон Бругман
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
15
Эрик Савалета
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
2-2-3-3
31
Бонд
4
Кулибали
20
ДеПуй
16
Бругман
8
Дельгадо
44
Эдвардс
91
Кабрал
7
Грандсир
22
Араухо
8
14
Чичарито
4-4-1-1
24
Фрай
16
Рольдан
28
Гомес Андраде
3
Арреага
5
Толо
11
Русняк
22
Роу
6
Лейва
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
8
10
Пуч
10
Пуч
8
91
Кабрал
11
Коста
11
Коста
91
Кабрал
7
Грандсир
15
Савалета
15
Савалета
7
Грандсир
14
Чичарито
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Чичарито
22
Роу
94
94
22
Роу
14
Лодейро
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Лодейро
13
Моррис
29
29
13
Моррис
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
25
Джексон Раген
ЦЗ
99
Dylan Teves
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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